Lang leve de biodiversiteit en meer duurzaam nieuws deze maand

Duurzaam Groningen is het platform waar alles op het gebied van duurzaamheid samenkomt binnen de gemeente Groningen. Daarover vertelt Elly Bernard iedere derde dinsdag van de maand tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow. Ze is communicatieadviseur voor Duurzaam Groningen.

Hoogpolig gazon

Het is deze maand Maai-Mei-Niet. Tijdens deze campagne wordt iedereen gevraagd om de hele maand mei het gazon niet te maaien, zodat de bijen en andere insecten volop kunnen profiteren van alles dat bloeit. Via de website van Duurzaam Groningen kun je doorgeven hoeveel gras je hebt laten staan in mei.

Lang leve de biodiversiteit

De Internationale dag van de Biodiversiteit vindt plaats op woensdag 22 mei. Die datum is de gemeente Groningen ook het startpunt van een week vol leuke en leerzame activiteiten. Samen met 8 natuurorganisaties worden bijna 40 lezingen, wandel- en fietsexcursies, knutselactiviteiten en informatiemarkten georganiseerd. Het volledige programma staat op de website.

Elektrische auto delen met buurtbewoners

Er worden twee wijkbijeenkomsten voor inwoners georganiseerd die meer willen weten over autodelen: op woensdag 15 mei om 20.00 uur in Meerstad en op dinsdag 21 mei om 19.30 uur in de Oosterparkwijk. Aanmelden kan de website.

Inkoopactie hybride warmtepomp

Al bijna 200 Groningers hebben zich ingeschreven voor de gemeentelijke inkoopactie hybride warmtepompen. Ook meedoen? Inschrijven kan nog tot en met zaterdag 18 mei. Informatie over deze actie vind je op deze website.

Aanvragen groene container

Wel groente, fruit en tuinafval, maar geen groene container om dit weg te gooien? Je kunt een aanvraag voor een groene container doen op de website van de gemeente Groningen.

