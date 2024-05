Laatste trainingen FC Groningen voor promotiewedstrijd tegen Roda JC openbaar in de Euroborg

Foto via FC Groningen

De eerste selectie van FC Groningen traint komende woensdag- en donderdagochtend in Euroborg. Beide trainingen zijn openbaar en vrij te bezoeken voor supporters.

Volgens FC Groningen vinden de groundsmen van de club de kwaliteit van de grasmat in Euroborg goed genoeg om er woensdag en donderdag op te trainen. Zeker in vergelijking met de grasvelden op Sportpark Corpus den Hoorn, zo stelt de club. Hier is, door groot onderhoud aan de velden 2 en 3 nog maar één trainingsveld beschikbaar. Dit veld ligt er niet goed genoeg bij om fatsoenlijk op te trainen, schrijft FC Groningen.

Stadioningang 4 van Euroborg is woensdag en donderdag vanaf 10.30 uur geopend. Publiek kan plaatsnemen op de Koeman Tribune. De trainingen beginnen zowel op woensdag als donderdag om 11.00 uur. Voor fans is een horecaverkooppunt open met koffie, thee en fris verkrijgbaar is. Om 13.00 uur wordt het stadion weer afgesloten.

De trainingen zijn de laatste voor het beslissende duel rond directe promotie naar de Eredivisie van komende vrijdag. Roda JC is de directe concurrent in de strijd om deze plek en is vrijdag ook de tegenstander in de Euroborg.