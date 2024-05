Laatste spoordek gestort bij Hoofdstation

Foto via Groningen Spoorzone

Bij het Hoofdstation is afgelopen week de laatste van de vier nieuwe spoordekken gestort. Daarmee is de betonconstructie van zowel de spoordekken, als de twee nieuwe busdekken, klaar.

Na de stort van een laatste 660 vierkante meter beton voor het laatste spoordek komt de afronding van de constructie van het zogenaamde reizigersplein. Dit plein komt onder de sporen en de busbanen en verbindt de noordkant van het station (met het stationsgebouw) met de zuidkant, waar het nieuwe busstation komt. Onder de sporen en busbanen komt ook de verbinding met de nieuwe fietsenstalling.

“Het realiseren van deze stort was een logistieke uitdaging waar een zorgvuldige voorbereiding voor nodig was”, laat aannemer Strukton weten via Groningen Spoorzone. “Eén van de grootste uitdagingen is de locatie van het laatste betonwerk, inclusief het spoordek. De laatste betonwerkzaamheden zijn ingewikkeld, omdat de werkzaamheden midden tussen de in dienst zijnde perrons en reizigers op het station worden uitgevoerd.”