Kwart leerlingen in Groningen voelt zich onveilig op school

Foto via PXHere (Free for commercial use)

Een kwart van de jongeren op scholen in Groningen en Drenthe voelt zich niet veilig op school. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen Drenthe.

Van de jongeren vindt 63 procent de eigen school een plek waar leerlingen zich veilig voelen. Zo’n 24 procent van de jongeren vindt school geen veilige plek. Een vijfde van de leerlingen is bang om op school door andere leerlingen gepest te worden. Leerlingen op praktijkonderwijs en vmbo zijn vaker bang om gepest te worden dan leerlingen op havo en vwo.

In totaal vulden circa 850 jongeren een vragenlijst in voor het onderzoek Het SPGD ging daarnaast in gesprek met 80 jongeren op scholen in Groningen en Drenthe. Uit het onderzoek blijkt dat veel jongeren discriminatie en pestgedrag zien of ervaren, maar dat er relatief weinig over wordt gesproken. Van alle jongeren zegt één op de zes dat ze een officiële melding zouden willen maken als zij discriminatie ervaren. Maar de jongeren laten vaak weten alles te doen om het zelf op te lossen, voordat ze er met iemand over praten. Ze geven daarbij aan niet te willen ‘snitchen’ uit angst dat het groter en erger gemaakt wordt.

‘Zorg voor meer veiligheid’

Het SPGD adviseert scholen daarom een veiliger schoolomgeving te creëren en de vertrouwensband tussen school en leerlingen te versterken. “Zorg dat er, naast de mentor, meerdere personen zijn waar een leerling terechtkan (bijv. anti-pestcoördinator, coach, vertrouwenspersoon), zodat leerlingen makkelijker ervaringen kunnen bespreken. Maak pesten en discriminatie in het onderwijs op een laagdrempelige wijze bespreekbaar. Kies bijvoorbeeld om experts voorlichting te laten geven in plaats van de docent zelf.”

Daarnaast adviseert het planbureau aan scholen een volwaardig meldpunt in te richten, dat aansluit bij de wensen en behoeften van jongeren.