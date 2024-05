Krakers: ‘wij vertrekken zodra gemeente met plannen komt voor jeugdsynagoge’

Foto via Google Maps - Streetview

De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat blijven daar zitten totdat de gemeente met plannen komt voor het pand. Dan zullen ze vertrekken, aldus Noa, woordvoerder van de krakers.

Noa reageert hiermee op de oproep van de raadsfracties van CDA en Stadspartij 100% voor Groningen. Die vinden dat de gemeente haast moet maken met die plannen, en met het verwijderen van de krakers uit het pand.

De krakers namen begin oktober vorig jaar hun intrek in het pand, omdat ze vonden dat het niet gesloopt mocht worden om plaats te maken voor nieuwe appartementen. Ze vinden dat het gebouw in originele staat en als openbare ruimte bewaard moet blijven, als cultureel erfgoed.

De twee raadsfracties vinden dat ook, maar zeggen geschrokken te zijn van de staat van het pand en van de Pro-Palestijnse bijeenkomsten die er gehouden worden.

Kraker Noa over de staat van het pand: “Het valt best mee met de rommel, behalve af en toe in de keuken, want die wordt veel gebruikt. We doen ons best om de zaak netjes te houden. Maar het dak moet wel nodig aangepakt worden.”

Over de Palestijnse zaak zegt Noa: “We snappen de reactie van CDA-raadslid Jalt de Haan, die stelt dat wij anti-Israël zouden zijn. Maar wij zijn ook tegen antisemitisme. Wij organiseren informatieavonden over Palestina. Maar we hebben het pand ook gekraakt om Joods erfgoed te bewaren. Anders zou het gesloopt worden. Totdat de gemeente met een plan voor het pand komt, behoudt het een sociale functie voor mensen die geen geld hebben voor dure alternatieven.”