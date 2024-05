Koperdieven slaan toe bij spoor Glimmen

De spoorwegovergang Oude Schoolweg bij Glimmen. Foto: Google Maps

Koperdieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag toegeslagen langs het spoor bij Glimmen. Zo’n tachtig meter koperkabel werd daarbij weggenomen.

Het gaat om zo’n zestien kabels met elk een lengte van vijf meter. Hoe laat de diefstal heeft plaatsgevonden is onbekend. Dat er iets mis was werd in de vroege ochtend ontdekt. Door de diefstal werkte de spoorinfrastructuur niet meer goed. Een storingsteam van spoorbeheerder ProRail kwam ter plaatse om de problemen op te lossen. Aanvankelijk was er geen treinverkeer mogelijk, rond 10.00 uur konden de treinen weer rijden.

Bij de politie is inmiddels aangifte gedaan. Mensen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien hebben, of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Koperdiefstal komt de afgelopen jaren met enige regelmaat voor. Volgens ProRail is dit ook moeilijk te voorkomen. “Toch proberen we er zo veel mogelijk grip op te krijgen. Met resultaat, want de afgelopen tijd is het aantal diefstallen flink gedaald. We zetten onder meer camera’s en buitengewoon opsporingsambtenaren in, maar ook particuliere bewakers met honden.”