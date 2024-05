Koning Snacks neemt afscheid van kraam in Ulgersmaborg en neemt intrek in voormalig pand Cafetaria Doornbos aan Paterswoldseweg

Snackkraam Koning Snacks sluit zijn deuren op maandag 13 mei aan de Akeleiweg in Ulgersmaborg. Eigenaar Robert Koning verruilt de snackkraam voor het pand van de voormalige Cafetaria Doornbos aan de Paterswoldseweg.

Cafetaria Doornbos sloot eind maart haar deuren, na 65 jaar in het pand aan de Paterswoldseweg te hebben gezeten. Het familiebedrijf stopte, omdat de derde generatie Doornbos iets anders wilde en de kinderen geen interesse hadden in overname.

De cafetaria aan de Paterswoldseweg wordt nu dus overgenomen door Robert Koning van de snackkraam aan de Akeleiweg. De naam verandert daarom van ‘Cafetaria Doornbos’ naar ‘Cafetaria Koning’. Komende woensdag opent de ‘nieuwe’ snackbar zijn deuren.

“We zijn ontzettend dankbaar voor de geweldige steun die jullie ons door de jaren heen hebben gegeven, schrijft Koning op zijn website. “Aan de Paterswoldseweg zullen we dezelfde passie voor heerlijk eten en geweldige service voortzetten die jullie van Koning Snacks gewend zijn. We kunnen niet wachten om jullie allemaal te verwelkomen in onze nieuwe locatie.”