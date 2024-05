Komende dagen wisselende perioden met zon, wolken en (onweers)buien

Foto: Lars Faber

De komende dagen blijven wisselvallig. Vooral zaterdag is bewolkt. In de loop van de middagen is er kans op (onweers)buien.

Vrijdagochtend zijn er flinke perioden met zon. De temperatuur bereikt waarden van zo’n 22 of 23 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. In de middag blijft het warm, maar neemt de bewolking en de kans op onweer toe. In de avond en nacht volgen er buien en daalt de temperatuur naar 15 graden.

Zaterdag is het eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Toch blijft de kans op een bui met onweer aanwezig. Het wordt 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Zondag begint zonnig. In de loop van de dag ontstaan stapelwolken met in de loop van de dag een mogelijk felle onweersbui. Het is warm bij 23 of 24 graden.