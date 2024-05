‘Komende dagen veel zon, vanaf donderdag toenemende bewolking’

Foto: Gijs Bouman

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte. Daarbij worden ook warme temperaturen bereikt waarbij het op dinsdag en woensdag mogelijk 24 graden kan gaan worden.

Maandag verloopt zonovergoten. Bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten wordt het 22 of 23 graden. In de late middag en in de avond is er kans op een regen- of onweersbui. In de nacht van maandag op dinsdag is het helder en komt de minimumtemperatuur rond de 12 graden te liggen. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. De zon krijgt alle ruimte en de maximumtemperatuur ligt rond de 23 of 24 graden.

Ook op woensdag is er veel zon en wordt het 23 of 24 graden. In de late middag en in de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Op donderdag zal de bewolking de overhand hebben. Zo nu en dan zal de zon zich laten zien. Dan wordt het zo’n 19 of 20 graden.