Koffiekar brengt bewoners Marowijnestraat samen om met politie en gemeente te praten over veilige straat

Foto: twitter.com/WA_Korrewegwijk

Een actie van onder andere de gemeente en de politie om met buurtbewoners te praten over een veilige straat is dinsdagmiddag succesvol geweest in de Marowijnestraat in de Indische Buurt. Dat meldt de politie op sociale media.

Om het gesprek aan te knopen werd er gebruik gemaakt van een koffiekar. “Onder het genot van een kopje koffie, thee en koek zijn buurtbewoners met medewerkers van de gemeente, het WIJ-team, de woningbouw en wijkagenten in gesprek gegaan over een veilige straat”, meldt de politie. “We kunnen terugkijken op een leuke opkomst en goede gesprekken.”

Tijdens de gesprekken ging het over de veilige straat in een breed perspectief. Zo kon er bijvoorbeeld gesproken worden over onveilige situaties in de straat als te hard rijden. Maar ook wat de mogelijkheden zijn als je bijvoorbeeld hinder ondervindt van buren waardoor je woongenot wordt aangetast. De resultaten van de gesprekken worden de komende tijd uitgewerkt.