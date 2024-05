Koen Schuiling zwaar teleurgesteld over afschaffen spreidingswet

Burgemeester Koen Schuiling

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Noord, is zwaar teleurgesteld dat de spreidingswet wordt afgeschaft.

Die afschaffing is één van de besluiten in het coalitieakkoord van de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. “Staatssecretaris Erik van den Burg heeft gestreden voor de spreidingswet,” zei Schuiling telefonisch in het tv-programma ‘Goedemorgen Nederland’ van donderdagochtend. “Dit was noodzakelijk omdat 342 gemeenten niet zij aan zij stonden om de opvang van asielzoekers te regelen.”

Volgens Schuiling komen we nu opnieuw in een dergelijke situatie terecht. “Het effect zal zijn dat veel gemeenten nu zeggen: ‘dit wordt ons te ingewikkeld, laten we maar afwachten’. Maar intussen staan die mensen wel op de stoep in Ter Apel.”

Het asielzoekerscentrum heeft een capaciteit van 2000 mensen, maar volgens Schuiling zitten er al maandenlang veel meer vluchtelingen, tot soms 2400. “We doen een enorm beroep op de mensen in Westerwolde (waar Ter Apel onder valt), op het COA, het IND en de politie, om die mensen enigszins op te vangen. Ook de ombudsman en het ministerie zeggen dat dit een onhoudbare situatie is.”

Schuiling zegt, zijn hart vast te houden: “Als we de spreidingswet niet invoeren, ben ik bang dat deze situatie nog lang voortduurt. Die asielzoekers zijn er gewoon. Als men zegt: ‘we gaan het op een andere manier doen’, dan moet daar een heel pakket omheen komen. Anders hebben we al die mensen overal rondlopen.”