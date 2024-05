KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zaterdagmiddag voor stevige regen- en onweersbuien. Voor de provincie geldt er een ‘code geel’.

De waarschuwing werd in de tweede helft van de middag uitgegeven. “In de noordelijke provincies kunnen er in de komende uren enkele stevige regen- en onweersbuien ontstaan”, meldt het KNMI. “Tijdens deze buien kan er plaatselijk 20 tot 30 millimeter neerslag in korte tijd vallen. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden.”

Code geel is van kracht tot 18.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor Friesland.