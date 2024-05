Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien op zondag. Voor de provincie Groningen is er een ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf 16.00 uur. “In de middag vallen er enkele regen- of onweersbuien”, meldt het KNMI. “Bij de buien zijn plaatselijk windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur mogelijk. Daarnaast valt er veel neerslag in korte tijd, plaatselijk valt er 10 tot 20 millimeter regen. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de buien. In de loop van de avond verlaten de buien het noordoosten.”

De waarschuwing voor Groningen is geldig tot zondagavond 21.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de rest van het land met uitzondering van het Waddengebied.