Klappen op het hoofd met hamer in Papengang kosten Stadjer (33) mogelijk anderhalf jaar cel

Foto: Joeyt / Wikimedia Commons

Dertig maanden cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Die straf eiste het Openbaar Ministerie maandag tegen een 33-jarige man uit Groningen, omdat hij vorig jaar augustus iemand met een hamer bewerkte in de Papengang.

Dat meldt RTV Noord maandagmiddag.

Het OM vervolgt de Stadjer voor poging tot doodslag rond het incident in de Papengang. De officier van justitie legde de man ook bedreiging, vernieling en mishandeling ten laste. Het OM wil daarnaast dat de Stadjer zich laat behandelen in een kliniek.

De verdachte Stadjer gaf toe dat hij het slachtoffer meermaals met de hamer op het achterhoofd heeft geslagen. Het slachtoffer hield een forse hoofdwond over aan het incident. Volgens de 33-jarige verdachte sloeg hij het slachtoffer, nadat hij een klap kreeg van deze man. Daardoor zou de verdachte nu een tand missen en dat deze nog steeds vastzit in zijn onderlip. Een woordenwisseling over het al dan niet kopen van drugs zou de aanleiding zijn geweest voor de vechtpartij.