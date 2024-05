Klantgegevens Waterbedrijf Groningen mogelijk gestolen bij cyberaanval

Foto: Mike MacKenzie via Flickr & Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Gegevens van klanten van Waterbedrijf Groningen zijn mogelijk in handen gekomen van hackers. Het waterbedrijf waarschuwt haar klanten daarom alert te zijn op op inkomende e-mails en deze, bij twijfel, meteen weg te gooien.

Volgens Waterbedrijf Groningen is het mogelijke datalek ontstaan doordat een leverancier van het waterbedrijf, het klantencontactbedrijf AddComm, het slachtoffer is geworden van een cyberaanval. AddComm verstuurt de aanslagen van de waterschapsbelasting voor meerdere waterschappen, gemeenten en commerciële partijen, zowel per post en als digitaal. Het bedrijf heeft heel veel data van heel particulieren en bedrijven. Deze gegevens werden tot vrijdagochtend ‘gegijzeld’, waarmee de criminele hackers hoopten losgeld te kunnen krijgen. De ‘gijzeling’ van de data is inmiddels afgeslagen, maar de data is mogelijk wel gestolen. Vooralsnog zijn de klantgegevens (nog) niet gepubliceerd of verkocht.

Waterbedrijf Groningen weet nog niet zeker of ook gegevens van haar klanten gestolen zijn. “We hopen zo snel mogelijk uitsluitsel te krijgen van AddComm, zodat we onze klanten verder kunnen informeren.”

Toch waarschuwt het waterbedrijf haar Groningse klanten wel alvast: “We zijn alert en hebben een voorlopige melding gedaan van de cyberaanval bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar omdat de data mogelijk in handen is gekomen van de hackers, is het extra belangrijk dat voor klanten om alert te zijn op inkomende e-mails.”

Het waterbedrijf adviseert klanten mails van onbekende afzenders en andere verdachte mails meteen weg te gooien. “Klik ook niet op linkjes of bestandsbijlagen in e-mails van een onbekende of verdachte afzender. Wees voorzichtig met verzoeken om persoonlijke informatie via e-mail, sms of telefoon, zelfs als het lijkt alsof deze van Waterbedrijf Groningen afkomstig zijn. En bij twijfel aan de echtheid van een mail van Waterbedrijf Groningen: bel dan altijd met onze klantenservice.”