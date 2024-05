Kindervoorstelling ‘Op het spel’ donderdag in première in de Nieuwe Kerk

Repetitie van de voorstelling bij de Nieuwe Kerk Foto: Op het Spel 2024

Corona, klimaat en oorlogen: hoe hou je als jongere hoop in een wereld vol onzekerheden? Daarover gaat een nieuwe kindervoorstelling ‘Op het spel’ van theaterpredikant Kees van der Zwaard. De voorstelling gaat donderdag in en rond de Nieuwe Kerk in première.

Kinderen en volwassenen, zonder eerdere theaterervaring, maken deel uit van de voorstelling.

Een van de figuranten speelt de ‘koning van Groningen’. Die beslist dat kinderen niet meer mogen spelen, maar naar school moeten om oplossingen te bedenken voor de aarde. De kinderen gaan in het verhaal proberen de koning van gedachten te veranderen.

Kees van der Zwaard, schrijver van de voorstelling, wil met de voorstelling kinderen positiviteit en creativiteit inboezemen. In een interview met NPO radio 5 zegt de theatermaker dat het gevoel van angst en onzekerheid natuurlijk onder het hele verhaal ligt, maar dat je die gevoelens kan ombuigen naar kracht. “Het spelen helpt heel erg om die angst niet te ontkennen, maar juist om er doorheen te gaan. Om achter die angst te komen en de vrijheid weer te vinden.”

De voorstellingen vinden plaats van 16 tot en met 26 mei. Naast de zeven voorstellingen organiseert de Nieuwe Kerk lezingen, workshops en themadiensten.