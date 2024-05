Karin Sitalsing en Tjibbe Veldkamp vallen in de prijzen bij Beste Groninger Boek

Foto: Jasper Bolderdijk

Het boek Blauwestad van Karin Sitalsing en De jongen die van de wereld hield van Tjibbe Veldkamp zijn zaterdag uitgeroepen tot de Beste Groninger Boeken van 2024. De prijs werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Forum Groningen.

In totaal dongen 49 boeken mee naar de titel. In een eerder stadium had een jury de lijst teruggebracht naar tien genomineerden, vijf voor fictie en vijf voor non-fictie. De jury, bestaande uit Annemarie van Buren, Nick Everts, Maaike Molhuysen, Anneke Tiddens en Ben Westerink, koos uiteindelijk de twee winnende boeken. Karin Sitalsing won in de categorie non-fictie. In Blauwestad vertelt de journalist over de geschiedenis van dit geruchtmakende tekentafeldorp. Ze neemt de lezer mee naar de optimistische begindagen en de diepe dalen ten tijde van de financiële crisis. Ze spreekt met goedgehumeurde projectontwikkelaars en met boze communisten. En ze bezoekt de mensen die in het fonkelnieuwe dorp wonen en met hen die hun geboortegrond in het water zagen verdwijnen. De jury schrijft over dit boek: “Sitalsing heeft met veel vaart en humor de ontwikkeling van Blauwestad opgeschreven in een meanderend, informatief en soms bijna filosofisch verslag.”

Tjibbe Veldkamp

De jongen die van de wereld hield van Tjibbe Veldkamp won de prijs in de categorie fictie. Het boek werd eerder al bekroond met de Nienke van Hichtum-Prijs 2023 en met de Woutertje Pieterse Prijs 2024. Het boek gaat over een ‘mogelijk kind’ genaamd Adem. Stel, je was nog niet geboren, maar je kon al wel op de wereld rondkijken. Zou je blij zijn met wat je zag? Zou je geboren willen worden? Zijn ouders ontmoeten elkaar in een Oost-Europese stad. Meteen springt er een vonk over en komt Adem als geest tot leven. Hij is vanaf dat moment een ‘mogelijk kind’. De jury schrijft over dit boek: “Veldkamp neemt je in dit goed geschreven verhaal mee naar een droomwereld die de verbeelding van jong en oud prikkelt. Versterkt met de sprookjesachtige illustraties van Mark Janssen is De jongen die van de wereld hield mogelijk Veldkamps beste boek.”

Beste Groninger Boek

Het Beste Groninger Boek is een initiatief van NOORDWOORD. De prijs wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt. Met de prijs wil NOORDWOORD graag schrijvers in de schijnwerpers zetten en laten zien hoeveel moois en waardevols de Groninger literatuur en cultuur te bieden heeft.