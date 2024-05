Kamerfractie SP roept minister op om publiek beschermingsbewind in Stad weer mogelijk te maken

Hoewel de gemeente Groningen zich juridisch heeft neergelegd bij de uitspraak van de rechter over het verplichte beschermingsbewind via de Groninger Kredietbank, probeert de SP nu om het demissionaire kabinet in beweging te krijgen.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde bijna twee jaar geleden dat de gemeente de bijzondere bijstand voor een bewindvoerder niet mag stopzetten of afwijzen ten faveure van de Groninger Kredietbank. Dat moet sinds 2018 binnen de gemeente als schuldenaars zelf geen bewindvoerder kunnen betalen. Groningen is de enige gemeente in Nederland die de bewindvoering op deze manier uitvoert.

De gemeente dacht onder de uitspraak uit te komen, door alleen bewindvoerders buiten de GKB te bekostigen voor zaken die voor de inwerkingtreding van het nieuwe beleid bekend waren. Eind januari bepaalde de rechter dat ook dit niet mag.

Bal doorgespeeld naar Tweede Kamer

Het gemeentebestuur, onder aanvoering van wethouder Eelco Eikenaar (SP) overwoog nog hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraken. Maar halverwege vorige maand zag de gemeente hier toch vanaf. Eikenaar liet weten juridisch weinig tot geen mogelijkheden te zien om het oordeel van de rechters aan te vechten. De wethouder stelde toen al te gaan proberen om via de Tweede Kamer te proberen om de regelgeving te wijzigen, zodat de gemeente alsnog door kan met haar beleid.

Kamerlid Bart van Kent van Eikenaars eigen SP pakt de handschoen nu op in Den Haag. Een reeks schriftelijke vragen moet demissionair minister Weerwind onder meer gaan bewegen om het adviesrecht na instelling van schuldenbewind te vervroegen. Zo zou het beleid in Groningen mogelijk alsnog doorgang kunnen vinden.