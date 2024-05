Jutta Leerdam tekent toch niet bij Team IKO uit Groningen

Foto via Schaatsteam Jumbo

Schaatstopper Jutta Leerdam sluit zich niet aan bij een bestaande schaatsploeg en gaat alleen verder. Dat meldt ze op sociale media.

Vorige week meldden diverse media, waaronder OOG en de Telegraaf, dat Leerdam zou gaan tekenen bij Team IKO. Zo’n overeenkomst was inderdaad dichtbij, zegt Leerdam, maar de zesvoudig wereldkampioen op de sprint kiest voor ‘een individuele route’.

“Ik heb de afgelopen twee maanden veel getwijfeld, afgewogen en geprobeerd in bepaalde structuren te passen. Deze week stond ik op het punt te kiezen, het was 50/50. Elke mogelijke route binnen de schaatswereld vergeleek ik met een individuele route”, meldt de 25-jarige Leerdam. “De media brachten al dat ik bij team IKO zou aansluiten; daar waren we ook dichtbij. Die hebben meegedacht om mij in hun structuur te laten passen.”

Team IKO is de schaatsploeg van de Groninger broers Erwin en Martin ten Hove. IKO heeft onder meer wereldkampioene Joy Beune, Olympisch kampioen Bart Swings en sprintkampioen Dai Dai N’tab onder contract staan.

Uiteindelijk heeft Leerdam nu gekozen voor een zelf uitgestippelde route naar de Olympische Spelen in 2026 in Milaan. “Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam, maar als ik win, is het het waard.” Leerdam reed tussen het voorjaar van 2022 tot april van dit jaar voor Jumbo.