Jutta Leerdam gaat contract tekenen bij schaatsteam IKO uit Groningen

Foto via Schaatsteam Jumbo

Jutta Leerdam gaat komend seizoen uitkomen voor schaatsteam IKO. Volgens De Telegraaf tekent de schaatsster deze week nog een contract bij de schaatsploeg uit Groningen.

Het schaatsteam van de Groninger broers Erwin en Martin ten Hove uit Groningen had Leerdam al eerder in de gelederen, toen ze in 2018 een stagecontract kreeg bij de ploeg.

Leerdam zou voor IKO kiezen, omdat ze een nieuwe uitdaging wil in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2026. Vorige week werd bekend dat Leerdam daarom besloot geen nieuw contract te tekenen bij de schaatsploeg van Jumbo.