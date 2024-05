Joost Kooistra wordt de nieuwe teammanager van FC Groningen

Joost Kooistra - Foto via FC Groningen

Joost Kooistra wordt de opvolger van Jos Hooiveld als teammanager van FC Groningen. De 47-jarige voormalig topvolleyballer begint halverwege volgende maand aan zijn nieuwe baan, met een contract voor één seizoen op zak. Kooistra volgt Hooiveld op, omdat de laatstgenoemde iets anders wil gaan doen binnen de club.

Kooistra heeft een sportmanagementbureau, gespecialiseerd in het begeleiden van topsporters op sportief en zakelijk vlak.

Hij zette dit bureau op na zijn loopbaan als topsporter. Kooistra was tussen 1993 en 2011 actief als topvolleyballer. Hij deed namens de lange mannen mee aan de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Met Dynamo Apeldoorn won hij onder meer de Europese Top Teams Cup. Kooistra is niet alleen bekend met volleybal. De in Assen woonachtige Kooistra was twee jaar terug actief als hoofd jeugdopleidingen en jeugdcoördinator bij amateurvoetbalvereniging Asser Boys.

“Ik vind het een supergave uitdaging”, vertelt Kooistra. “Ik stap in een nieuwe wereld, waarnaar ik enorm nieuwsgierig ben. Ik wil mijn werkzaamheden bij de club op dezelfde wijze gaan uitvoeren als de manier waarop de eerste selectie zich het afgelopen seizoen heeft gepresenteerd: met veel passie en energie.”

FC Groningen maakte, tegelijk met de komst van Kooistra, bekend dat fysiektrainer Ricky Henry als videoanalist Gijs Ringnalda hun contract hebben verlengd. Daarmee is de begeleidende staf rond het eerste elftal compleet. Zowel fysiektrainer Ricky Henry als videoanalist Gijs Ringnalda hebben hun overeenkomst met FC Groningen verlengd.