Joost uit Haren kan niet meer douchen en koken in zijn eigen huis door alle origami: ‘Het gaat nooit vervelen’

Joost Langeveld uit Haren is al twintig jaar bezig met origami. Door deze ‘uit de hand gelopen hobby’ is zijn huis een waar origami-museum geworden.

“Het had iets fascinerends, dat vouwen”, vertelt Joost. “Dat je van een papiertje zo iets moois kan maken, zonder het te knippen.” Joost begon twintig jaar geleden met zijn hobby. “Je kan eigenlijk alles maken van papier op deze manier: auto’s, een reuzenrad, huisjes, meubels. Dus dat gaat nooit vervelen.”

Twintig jaar vouwen heeft ook nadelen voor Joost, want hij kan zijn eigen badkamer en keuken eigenlijk niet meer gebruiken door alle papieren kunstwerkjes. In zijn keuken staat dan ook voornamelijk ‘papieren eten’: “Ik kan gelukkig nog douchen en koken bij m’n moeder, die woont vlakbij. Ik kan m’n eigen was nog wel doen, gelukkig.”