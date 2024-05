Jongen (16) die Baudet sloeg met bierfles in oktober voor de rechter

De bus van FvD in Groningen (foto: Patrick Wind - 112 Groningen)

Het Openbaar Ministerie gaat de minderjarige jongen, die FvD-voorman Thierry Baudet eind november op het hoofd sloeg met een bierflesje in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep, vervolgen voor poging tot zware mishandeling.

De jongen moet daarom in oktober in de rechtbank verschijnen, zo meldt RTV Noord maandagmiddag. De zaak zal achter gesloten deuren worden behandeld. De jongen werd twee weken na de aanslag op vrije voeten gesteld. Zijn tweelingbroer is medeverdachte in de zaak en ook hij zit niet meer in voorarrest. De klap op het hoofd van Baudet wordt door het OM aangemerkt als ‘poging tot zware mishandeling’.

De fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FvD) werd in de avond van maandag 20 november vorig jaar door de verdachte aangevallen met een bierfles in café The Cabin aan het Gedempte Zuiderdiep. Baudet was daar voor een campagne-evenement voor de Tweede Kamerverkiezingen, die twee dagen erna werden gehouden. De destijds vijftienjarige jongen werd direct na de aanval aangehouden. Baudet typeerde de aanval als een ‘politieke aanslag’. Een motief van de dader is echter nooit bekend gemaakt, onder meer omdat het OM zich zorgen maakt over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.