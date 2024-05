Jeugdwedstrijd Be Quick Onder-16 1 loopt uit op knokpartij: “Dit past niet bij onze club, dit is niet ok”

Stadion de Esserberg

Een jeugdwedstrijd tussen Be Quick Onder-16 1 en Buitenboys uit Almere is zaterdag uitgelopen op een knokpartij. Uiteindelijk moesten zes politieagenten er aan te pas komen om de rust te herstellen op de Esserberg.

“Ik was er zelf niet bij aanwezig maar wat ik van verschillende betrokken gehoord heb is dat het behoorlijk uit de hand is gelopen”, vertelt voorzitter Johan Vreeken van Be Quick. “Op het veld had het fluitsignaal voor de rust geklonken. Op weg naar de kleedkamers is het mis gegaan. Wat ik begrepen heb is dat een speler van Almere een tik heeft uitgedeeld. Daar werd door ons op gereageerd waarna ook ouders zich er mee gingen bemoeien. Links en recht zijn er rake klappen uitgedeeld. Daarop is de politie gebeld. Aanvankelijk kwam er één politiewagen ter plaatse, maar zij hebben de hulp ingeroepen van extra collega’s waardoor er uiteindelijk zes agenten ingezet moesten worden. Uiteindelijk duurde het heel lang voor Buitenboys kon vertrekken. De sfeer was niet ok.”

“Zulke excessen horen niet op onze club thuis”

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Volgens Vreeken lopen er twee onderzoeken. “Politie en justitie pakken dit op maar ook wij als club zijn een onderzoek gestart. Zulke excessen horen niet op onze club thuis. Als je als Be Quick-speler wordt geslagen is dat niet een vrijbrief om er zelf maar op los te gaan rammen. Dat gedrag is niet goed te praten. En het is al helemaal niet goed dat ouders klappen uit gaan delen. Dat heeft niets met Be Quick te maken. Ik heb ook begrepen dat er ouders zijn geweest die het juist hebben proberen te de-escaleren. Maar wat ik zeg, we proberen voor onszelf helder te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld en we gaan hier zeker stevige gesprekken over voeren.”

“Ik vind het echt schandalig”

Vreeken geeft aan dat dit gedrag niet past bij de kernwaarden van de club: “Wij hebben kernwaarden. Daar moet je aan voldoen en anders is er voor jou geen plek bij ons. Je speelt bij ons, je bent ons visitekaartje. Dat zoiets dan gebeurd, ik vind het echt schandalig. Je laat je niet uit de tent lokken. En dat geldt ook voor de ouders. En misschien moeten we als club wel een stap verder gaan. Dat we ook kijken of het gedrag van een ouder wel bij de kernwaarden van onze club past. En natuurlijk: winnen en verliezen ligt soms heel dichtbij elkaar. Afgelopen vrijdag hebben we een heel mooi voetbalfeest in de Euroborg gezien. Maar stel dat het anders was gelopen? Ook dat is voetbal, maar dat mag nooit een reden zijn voor excessief gedrag. Dat hoort niet en dat past niet bij de club Be Quick die wij willen zijn.”

De wedstrijd is uiteindelijk gestaakt. Ook de KNVB doet onderzoek naar de gebeurtenissen.