Vervoersbedrijf Hermes zet al studenten in op haar bussen. Foto: Smiley.toerist - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31007997

Het inzetten van studenten als buschauffeur kan ook voor Groningen interessant zijn. In Provinciale Staten wordt over twee weken gesproken over het jaarrapport van het OV-bureau Groningen-Drenthe. Fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek van de ChristenUnie gaat het idee daar ter berde brengen.

“Het lijkt mij een heel goed idee”, vertelt Geijtenbeek. “Uit het jaarrapport blijkt dat Qbuzz vorig jaar diverse ritten niet heeft kunnen rijden vanwege een tekort aan personeel of ziekteverzuim. En dat is voor niemand leuk. Vooral niet voor de reiziger die daardoor bij de halte blijft staan. Als je de tekorten weg kunt werken door studenten in te zetten, dan lijkt mij dat een prima oplossing. Maar uiteindelijk gaat Qbuzz over haar eigen personeelsbeheer.”

Gerben Brandsema (ChristenUnie): “In de regio Eindhoven is het succesvol”

Het idee om studenten in te zetten op de bus komt uit de koker van het Drentse Statenlid Gerben Brandsema van de ChristenUnie. Waar in Groningen over twee weken over het jaarrapport wordt gesproken gebeurt dit in Drenthe woensdag al. Brandsema gaat daar het idee presenteren. “Je hoeft niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden”, zegt Brandsema. “Vervoersbedrijf Hermes is eerder al gestart met het opleiden van studenten als buschauffeur, en dat is ontzettend succesvol. Ik denk dat het voor Drenthe en zeker ook voor Groningen, een hele interessante optie kan zijn.

Vijftien studenten op de bus bij Hermes

Hermes, een vervoerder die in 1995 is ontstaan uit een fusie en aanvankelijk het vervoer in Limburg verzorgde, is vorig jaar zomer een wervingscampagne gestart in de regio Eindhoven. Meer dan honderd studenten hebben zich daarvoor aangemeld. Uiteindelijk zijn zestig studenten gestart met het opleidingstraject, van wie inmiddels vijftien de opleiding hebben afgerond en zelfstandig achter het stuur zitten.

“Ik zie geen reden om dit niet te doen”

Brandsema: “Klaarblijkelijk werkt het in Eindhoven goed. Als we woensdag dit document bespreken, ga ik dit idee presenteren. Inmiddels heb ik al wat positieve reacties ontvangen en ik ben benieuwd hoe er tijdens de vergadering verder op gereageerd gaat worden. Ik zie ook geen reden waarom we dit niet zouden doen. Als Qbuzz ook enthousiast wordt kunnen ze wellicht contact leggen met Hermes om te vragen hoe ze dit opgezet hebben.” Het idee van Brandsema is dat de studenten voor een aantal uren op de bus gaan zitten. “Tijdens mijn studententijd woonde ik in de Oranjebuurt. Terwijl ik aan het studeren was zag ik buiten de bussen richting Zernike voorbij rijden. En dan dacht ik, wat zou het fijn zijn om zo nu en dan het studeren af te wisselen met het besturen van een bus.”

Fredric Geijtenbeek: “Het is heel goed om één dag in de week te werken met hoofd, hart en handen”

Geijtenbeek is het daar mee eens: “We hebben het nu specifiek over studenten, maar je kunt dit ook doortrekken. Wellicht zijn er mensen die nu vijf dagen op kantoor achter een computer zitten die misschien zoiets ook één dag in de week willen doen. Het is heel goed om één dag in de week te werken met hoofd, hart en handen.” Bij het voorstel van Brandsema gaan studenten eerst een opleiding volgen waarna men de bus op kan. Het idee is dat men vervolgens ook twee tot drie jaar op de bus blijft, zodat het project rendabel is.

Gerben Brandsema: “Alle kleine beetjes helpen”

Brandsema: “Je lost misschien niet direct alle problemen op. Voor één voltijd chauffeur heb je vier studenten nodig. Maar alle kleine beetjes helpen. En ik denk dat het ook echt iets toevoegt voor de studenten. Het is een heel sociaal beroep, je leert de stad kennen, maar je leert ook de regio kennen. De meeste studenten blijven tijdens hun studententijd binnen de stadsgrenzen, maar door op de bus te rijden leer je ook het prachtige Groningse en Drentse land kennen. En je doet als student iets terug voor de samenleving.”

Friesland

Vervoersbedrijf Qbuzz is op dit moment actief in Groningen en Drenthe. Vanaf december rijdt het bedrijf hoogstwaarschijnlijk ook in de provincie Fryslân, waarbij het bedrijf de concessie overneemt van Arriva. Is het ook een idee om voor dit project contact te zoeken met de collega’s in de Friese Staten? Brandsema: “Als we het in Groningen en Drenthe op kunnen zetten, waarom dan niet in Friesland? Bij de ChristenUnie hebben we korte lijntjes. Mocht de Friese concessie definitief gegund worden aan Qbuzz, dan kunnen we daar wellicht een mooie slag in slaan. Ik kan me voorstellen dat er bij een concessie-wisseling ook nieuw personeel gezocht moet worden.”

De vergadering in de Drentse Staten staat woensdagmiddag op het programma.