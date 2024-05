Ingrijpende verbouwing studentenflat Van Heemskerckstraat begonnen

De studentenflat aan de Van Heemskerckstraat wordt flink verbouwd. Verhuurder Lefier gaat de kamers in de flat vergroten en voorzien van een eigen wc en douche. Dat kost geen kamers, want Lefier heeft het voor elkaar gekregen om 36 kamers meer in de flat te kunnen bouwen.

De oude flat uit de jaren zestig is inmiddels flink verouderd. Studenten delen hun keuken en sanitair nu met 13 medebewoners en hebben gemiddeld vijftien vierkante meter woonruimte. Volgens Lefier wil de student van nu meer kwaliteit. Daarom is de woningcorporatie begonnen met een ingrijpende verbouwing.

De bewoners krijgen in de vernieuwde flat (die over een jaar klaar moet zijn) een semi-zelfstandige ruimte, met een eigen badkamer met toilet. De keuken en woonkamer worden niet met dertien, maar met zes medebewoners gedeeld.

De flat bindt daarmee niet in qua aantal studenten en krijgt zelfs meer plek: er komen 36 kamers bij. Daarvoor wordt de flat aan zowel de voor- als de achterzijde een stuk uitgebouwd. Op de begane grond komen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een wasserette en studieruimtes. Er zijn ook plannen voor een restaurant en een zaaltje waar bijvoorbeeld een wijkvereniging gebruik van kan maken.

De flat wordt daarnaast goed geïsoleerd en krijgt een energiezuinige installatie met een warmtepomp. Daarmee moeten de kamers, waarvoor straks huurtoeslag mogelijk is, in 2030 van het gas af kunnen. In de nieuwe gevel komen prefab zonnepanelen. Een nieuwigheid is dat de zonnepanelen in de pre-fab gevel worden geïntegreerd.

“Als sociale verhuurder vinden we het belangrijk dat woonruimte voor studenten betaalbaar blijft”, zegt Pieter Witzenburg, directeur vastgoed bij Lefier. “En ook willen we graag dat studenten elkaar in hun pand kunnen ontmoeten. We zien dat veel studenten gezamenlijke ruimtes en voorzieningen erg waarderen, Vandaar dat we er semi-zelfstandige kamers van maken, geen studio’s.”