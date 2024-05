Incidenten kermis Reitdiephaven staan niet op zichzelf, kermisbond vreest dat kermissen onbetaalbaar worden

De incidenten die zich voor hebben gedaan tijdens de kermis op de Reitdiephaven staan niet op zichzelf. Gevolg is wel dat kermissen daardoor steeds onbetaalbaarder dreigen te worden. Kermisbond BOVAK maakt zich daar zorgen over.

Tijdens het Paasweekend vonden er op de kermis in de Reitdiephaven verschillende incidenten plaats. Zo waren er vechtpartijen, werden er ramen ingegooid en werden agenten en handhavers belaagd. Afgelopen maand ging het ook mis op de kermissen in Zaandam, Den Haag en Alphen aan den Rijn. Vorige week liep het nog uit de hand op de kermis in Emmeloord waar meer dan honderd jongeren doelbewust spullen van exploitanten vernielden.

Extra beveiliging

“Het is een bijna ongrijpbare groep van ongeveer 12 tot 16 jaar oud, waar de politie helaas weinig middelen voor heeft om er flink tegen op te treden”, vertelt voorzitter Atze Lubach-Koers van kermisbond BOVAK in het NOS Radio 1 Journaal. “We zien ze vaak nog rondhangen nadat ze van het terrein zijn verwijderd.” Om de kermissen veilig te houden worden er extra beveiligers ingezet. Deze kosten moeten door de exploitanten op tafel worden gelegd. Het gevolg is dat speciale acties voor minima onder druk komen te staan omdat exploitanten winstgevend willen opereren. “De kosten voor extra beveiligingsmaatregelen worden bij ons neergelegd en dat zien bezoekers terug in de entreeprijzen van attracties.”

Balans

De vraag is hoe het verder moet met de kermissen. Volgens Lubach-Koers moet er een balans gezocht worden tussen beveiligingsmaatregelen die door exploitanten worden geregeld en beveiliging die de gemeente op zich neemt. De vakbondsman zegt dat het tijd is dat er iets gaat gebeuren. Het einde van de kermis verwacht hij niet. “Kermissen bestaan al duizend jaar en zullen ook nog duizend jaar blijven bestaan.”

Binnenstad

In de binnenstad vindt sinds afgelopen donderdag de meikermis plaats. Dankzij verschillende regelingen lukt het om deze kermis toegankelijk te houden voor iedereen. Zo geldt er voor de kinderattracties op de Grote Markt en Vismarkt een maximumprijs van 2,50 euro. Grotere attracties mogen 3,00 euro vragen en de Airborne 4,00 euro. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van de Kermiseuro.