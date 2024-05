Identiteit van betrokkenen steekincident Nieuwe Markt bekend

Foto: 112groningen

De politie heeft de identiteit bekend gemaakt van de twee mannen die verdacht worden van een steekincident, woensdagavond op de Nieuwe Markt.

Politieagenten troffen na een melding een 23-jarige man uit Sappemeer aan. Hij was lichtgewond geraakt en kon ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld worden. In de Poelestraat trof de politie een 30-jarige man uit Uithuizermeeden aan. Ook hij was lichtgewond. Beide mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau voor verhoor.

De politie doet nader onderzoek naar het incident en komt graag in contact met getuigen en met mensen die beschikken over camerabeelden waar de politie mogelijk wat aan heeft. Zij kunnen bellen naar 0900-8844 of naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.