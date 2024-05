Huiskamer van stro en leem na jaar bouwen af in Ten Boer: “Voor Woldwijk maar ook voor het dorp”

Foto: Simon Wijma

Het is een techniek die niet zo vaak meer wordt gebruikt: nieuwbouw optrekken uit stroleem. Op Woldwijk in Ten Boer begon men een jaar geleden aan de bouw van een huiskamer. En nu is het af.

“We zochten naar een plek waar we samen kunnen komen. Bewoners van Woldwijk maar ook dorpsbewoners”, vertelt Simon Wijma. “De coöperatie Woldwijk bestaat uit drie woongebieden. Dat zijn Tiny House Woldwijk, StaatjeVrij en Landjegoed. Het bouwen van de huiskamer is onderdeel van Landjegoed. Landjegoed bestaat uit dertien huishoudens die hier op het terrein wonen. Woonruimtes, douches en toiletten waren er al, maar waar het aan ontbrak was een huiskamer waar we elkaar kunnen ontmoeten. Waar er een kop koffie gedronken kan worden maar waar bijvoorbeeld ook verenigingen uit het dorp een activiteit of bijeenkomst kunnen houden.”

Zelfdragende balken

Vorig jaar startte men met de ruwbouw. In een week tijd werd het fundament van het gebouw neergezet. Bij de bouw is er gebruik gemaakt van Mas con Menos. Dit is Spaanse voor ‘meer met minder’. Het is een internationaal bouwcollectief bestaande uit enthousiaste bouwers met als gemeenschappelijke factor een fascinatie voor zelfvoorzienend en vrij leven. Het fundament voor het gebouw bestaat uit zelfdragende balken die, door ze vast te klemmen, geen ondersteuning nodig hebben. De wanden bestaan uit stro en leem.

Terras en invalidetoiletten

Wijma: “Dat we dit hebben kunnen maken is te danken aan donateurs en subsidies. Van het Loket Leefbaarheid hebben we bijvoorbeeld een heel mooi bedrag gekregen. En inmiddels is het zover dat het klaar is. Er moeten nog een aantal kleine dingen gebeuren. Zo willen we een terras creëren. En komende zomer willen we invalidetoiletten realiseren. Het gebouw moet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is namelijk een huiskamer in de breedste zin van het woord. Het lijkt ons bijvoorbeeld heel leuk dat hier ook bewoners van het nabijgelegen zorgcentrum een kop koffie kunnen komen drinken. Daarom dus de invalidetoiletten.”

“Leem is heel mooi”

Na het realiseren van de ruwbouw vorig jaar is er de afgelopen maanden hard gewerkt: “Ik ben trots op hoe het is geworden. De binnenwanden, de inrichting. We hebben onlangs geluidsapparatuur geïnstalleerd zodat hier ook bijeenkomsten gehouden kunnen worden en we hebben een hele mooie leemkachel geplaatst. En waar ik misschien wel het meest trots op ben is het stucwerk. Leem is heel mooi. Het grijpt deels terug op oude technieken. Het winnen, bouwen en produceren van leem kost minder energie dan de productie van andere bouwmaterialen. Tijdens de productie van leem worden er geen schadelijke stoffen uitgestoten.”

Om donateurs en subsidieverstrekkers te bedanken vindt er binnenkort een besloten feest plaats. In juli, tijdens Lutjefest, is iedereen welkom om het nieuwe gebouw te komen bekijken.

