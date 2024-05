HSV grootste partij bij verkiezingen Hanze

HSV is de grootste partij geworden bij de medezeggenschapsraadverkiezing op de Hanze. De verkiezingen werden vorige week gehouden. Uit cijfers blijkt dat de opkomst iets hoger lag in vergelijking met eerdere jaren.

De medezeggenschapsraad geeft medewerkers en studenten de kans om mee te denken en mee te beslissen over het onderwijs en onderwijs gerelateerde zaken. Na het tellen van de stemmen blijkt HSV de meeste stemmen te hebben gekregen. De partij krijgt vijf zetels. Dit betekent dat Margriet Velting, Matthijs Tuinstra, Ciska Mulder, Julius Stalpers en Rik Straathof de raad in mogen. Lijst STERK heeft het komende jaar vier zetels. Lola-Gina Bakker, Martijn Moorlag, Irena Meijer en Yvet Reitsema kregen de meeste stemmen. Lijst Navod Yatawara en Lijst Maddy Emma Slyceth Lanza kregen niet voldoende stemmen om een zetel in de medezeggenschapsraad te bemachtigen.

Het opkomstpercentage bij de verkiezingen lag op 13,2 procent. Daarmee ligt dit percentage iets hoger dan vorig jaar. De afgelopen jaren lag het percentage rond de 12,6 procent. In totaal hebben 3.485 mensen hun stem uitgebracht van de 26.314 stemgerechtigden.

