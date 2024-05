HSV gooit het tijdens verkiezingsweek over andere boeg: “Geen enkele student verdient een goede studietijd”

Foto: Sicco Haring

De opkomst bij de jaarlijkse medezeggenschapsverkiezingen op de Hanze ligt al jaren op een laag niveau. Reden voor de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, om het deze week over een andere boeg te gooien.

“Jaarlijks proberen we op een ludieke manier aandacht te vragen voor de HMR-verkiezingen”, vertelt Matthijs Zut van HSV. “Dit omdat we merken dat het lastig om de studenten te interesseren. Dit jaar gooien we het daarom over een andere boeg.” Die aanpak kan als ‘opvallend’ worden omschreven.

“We hebben ludieke video’s gemaakt in de stijl van de ‘partij tegen de burger’. De video’s tonen op humoristische wijze wat de fictieve ‘partij tegen de student’ van plan is. Zo worden er pinautomaten geplaatst bij waterpunten, worden tentamens verstoord en wordt een fiets aangereden. Dit alles onder het motto: geen enkele student verdient een goede studietijd.”

Tot en met komende vrijdag kan gestemd worden voor de medezeggenschapsverkiezingen. De afgelopen jaren lag het opkomstpercentage rond de 12 procent. Naast HSV neemt ook Lijst Sterk deel aan de verkiezingen. Beide partijen voeren deze hele week campagne voor het gebouw van de Hanze.