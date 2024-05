Hoofdsteward FC Groningen Sjouke Noordenbos ‘Ik loop meer kilometers dan de gemiddelde voetballer’

Foto: FC Groningen

Link050 is de vrijwilligersvacaturebank van de gemeente Groningen. Op de website van link050 staan alle vrijwilligersvacatures binnen onze gemeente. Ook hebben ze een vestiging, aan de Herestraat 100. Vandaag hebben we het tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow over vrijwilligerswerk bij FC Groningen, met Sjouke Noordenbos.

De stewards bij FC Groningen. Ze staan in herkenbare jas langs de tribune, heten supporters welkom, houden orde als het nodig is en begeleiden mensen naar hun plek. Sjouke Noordenbos is verantwoordelijk voor de stewards en dat doet hij al jaren met plezier als vrijwilliger. Hij maakt de planning voor de stewards tijdens competitiewedstrijden en hij leidt toekomstige stewards op.

Als steward heb je een aantal trainingen nodig voordat je kunt beginnen. ‘We hebben de afgelopen jaren momenten gehad dat het minder leuk was en dan moet je er wel durven en kunnen staan. Je moet de supporter kunnen lezen, zodat je ze kunt inschatten. Mensen aanspreken op gedrag kan zeker spannend zijn. En je moet begrip hebben voor mensen in bepaalde situaties.’ Sjouke Noordenbos loopt tijdens de wedstrijd veel rond om zijn team aan te sturen. ‘Ik loop meer kilometers dan de gemiddelde voetballer’, zegt hij grappend.

