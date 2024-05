Honderden euro’s geboden voor kaartjes voetbalkraker Groningen tegen Roda JC

Foto: Wouter Holsappel

Op Marktplaats wordt er fanatiek geboden op kaartjes voor de voetbalwedstrijd FC Groningen tegen Roda JC. De wedstrijd komende vrijdag is allesbepalend wie er rechtstreeks gaat promoveren naar de Eredivisie.

Op één van de advertenties is een bieding gedaan van 700 euro. De advertentie werd zaterdagochtend online geplaatst. “Het zijn vier seizoenskaarten”, schrijft de verkoper. “Vanwege vakantie kunnen we zelf niet aanwezig zijn.” Aanvankelijk werd er 85 en later 100 euro geboden. Maar in het begin van de middag liep de prijs op van 450, naar 500 tot 700 euro. Mogelijk worden de kaartjes ook voor deze prijs verkocht.

Biedingen

Op een advertentie waarin een ticket voor een plek op de Noordtribune wordt aangeprijsd lopen de biedingen op tot 150 euro. Op een andere advertentie voor een plekje op dezelfde tribune is 160 euro geboden. Ondanks de advertenties doen geïnteresseerden er verstandig aan om de website van FC Groningen goed in de gaten te houden. Daar staat namelijk te lezen: “Voor de wedstrijd geldt een verhoogde risicoanalyse en daarom een Seizoen- of ClubCardverplichting. Tijdens de verkoopperiode kan er 1 kaart per kaart (bij)gekocht worden.”

Kraker

De wedstrijd tegen Roda komende vrijdag mag met recht een kraker worden genoemd. Willem II speelde vrijdagavond gelijk tegen Dordrecht en stelde daarmee directe promotie veilig. Roda JC won van Cambuur en staat daarmee op de tweede plaats met 75 punten. FC Groningen speelde ternauwernood gelijk tegen Telstar en staat op 72 punten. Komende vrijdag spelen Groningen en Roda tegen elkaar in de Euroborg. Bij winst kan de FC directe promotie naar de Eredivisie veiligstellen omdat het doelsaldo nagenoeg gelijk is.