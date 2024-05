Hondenpoeptegels geplaatst in Ten Boer: “Moet leiden tot meer bewustwording”

In Ten Boer zijn dinsdag zes hondenpoeptegels geplaatst. De tegels moeten leiden tot meer bewustwording.

“Ik ben moeder van een 3-jarig kind”, vertelt bewoonster Linda Ensing. “Vorig jaar had ik met de kinderwagen een rondje gelopen. Toen ik thuis kwam bleek er hondenpoep aan de banden te zitten. Toen dacht ik, hoe dan? Ik ben keurig op de paden gebleven.” Dat was het moment dat er nagedacht ging worden of er ook stappen gezet konden worden in meer bewustwording. “Ik ben vrijwilliger bij WIJ Ten Boer. Je gooit dat in de groep en al heel snel werd duidelijk dat het hondenpoep-overlast als een groot probleem wordt ervaren.”

Workshop

Het leidde tot een workshop hondenpoeptekeningen maken. “Daar hebben we de kinderen uit de wijk bij betrokken. Zij zijn de voornaamste groep die overlast ervaart. Spelen in de groenstroken, of in het park, is namelijk lastig omdat dit juist de plekken zijn waar hondenpoep ligt. Via WIJ-kinder- en jongerenwerker Matthijs zijn heel veel kinderen benaderd. Samen zijn er ontwerpen gemaakt die geplaatst kunnen worden op tegels die uiteindelijk moeten leiden tot meer bewustwording.”

Onthulling

Dat had nog wel wat voeten in de aarde: “De eerste serie werd afgekeurd. De tekeningen werden als te gebiedend gezien terwijl er in Ten Boer juist een stroming op gang is gekomen om minder met verbodsborden te gaan werken. Dus daarop zijn alle kinderen weer gemobiliseerd en zijn er nieuwe ontwerpen gemaakt. De eerste tegel is dinsdag geplaatst in het Amaliapark in het dorp. Bij die plaatsing waren veel kinderen, ouders en betrokkenen aanwezig. De onthulling, waarbij er een lint werd doorgeknipt, werd gedaan door de loco-kinderburgemeester. Ook de andere vijf tegels zijn inmiddels geplaatst.” De tegels, waarbij er met een illustratie wordt gewezen op het hondenpoepprobleem, zijn geplaatst op locaties waar door bewoners de meeste overlast wordt ervaren. “En wij hopen dat dit bij gaat dragen aan meer bewustwording. Iedereen begrijpt dat huisdieren hun behoeften moeten doen. Maar het lijkt me vanzelfsprekend dat je de rommel daarna opruimt. Zeker als het op een plek is waar kinderen spelen.”

“Als er in andere dorpen ook interesse is mag men mij altijd een berichtje sturen”

Ensing kan zich voorstellen dat er vanuit andere dorpen en wijken jaloers naar Ten Boer wordt gekeken: “Dit probleem speelt op veel meer plekken. Mensen die ook interesse hebben in de stoeptegels, hoe ze dit op kunnen zetten, mogen mij altijd een berichtje sturen. Het leuke is ook dat de gemeente dit ondersteunt, zij vinden dit een goed idee.”