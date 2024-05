Hockeyers GCHC winnen en spelen zichzelf daarmee veilig

Foto Andor Heij: GCHC

De heren van hockeyclub GCHC hebben zich zondag op de laatste speeldag van de competitie veilig gespeeld in de Overgangsklasse. De Stadjers wonnen thuis met 3-2 van Reigers uit Hoofddorp.

Ook als GCHC had verloren was de ploeg van Frits Telkamp veilig geweest. Concurrent voor plek negen was Naarden, maar dat verloor van Hockeyclub Groningen met 2-3. Hockeyclub Groningen speelde zich twee week geleden al veilig.

Omdat Naarden nu op plek 10 is geëindigd, gaat die ploeg nacompetitie om lijfsbehoud spelen. De teams op plaats 11 en 12 degraderen rechtstreeks.