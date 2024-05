Historische militaire voertuigen rijden door Groningen: “Je moet het verleden kennen om de toekomst te begrijpen”

Foto: Martijn Brink

Een colonne bestaande uit zo’n 35 historische militaire voertuigen reed op Bevrijdingsdag door Groningen. Eén van de voertuigen, een jeep, werd gereden door Joël Stoppels van Battlefield Tours.

“We hebben de finish inmiddels gehaald”, vertelt Stoppels. “Dat ging niet zonder slag of stoot. De tussenlager begon tijdens de rit flink te rammelen. Onlangs is er al een keer een nieuwe versnellingsbak ingekomen, maar die moet waarschijnlijk binnenkort ook weer vervangen worden. Zojuist heb ik het voertuig schoongespoten. Tijdens de rit vandaag zijn we ook even offroad geweest. Het is belangrijk om het voertuig na afloop goed schoon te maken.”

“Geen tanks en rupsvoertuigen”

Tijdens de tocht werd de route gevolgd die de geallieerden in 1945 hebben afgelegd. “We zijn vanuit Groningen eerst naar Drenthe gereden en hebben daar de route opgepakt en zijn via Norg weer richting de stad gereden. Dat hebben we gedaan met ongeveer 35 voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Veel jeeps maar ook motoren en wat lichter materieel. Geen tanks of voertuigen met rupsbanden. Als je met zulke voertuigen wilt rijden heb je vergunningen en verkeersbegeleiders nodig. Met jeeps en motoren hoeft dat niet.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Op Bevrijdingsdag werd er met militaire voertuigen door de regio gereden. Foto: Joël Stoppels

“Geschiedenis levend houden”

Onderweg kregen Stoppels en zijn collega’s mooie reacties: “Mensen vinden het prachtig. Men blijft staan of langs de kant wordt het V-teken gemaakt.” Stoppels noemt het ook belangrijk dat er met de voertuigen gereden wordt. “Hierdoor houd je de geschiedenis levend. Bij de festiviteiten in Wageningen, waar de bevrijding van Nederland werd getekend, waren dit jaar nog zes veteranen aanwezig die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Zij zijn inmiddels bijna 100 jaar oud. Volgend jaar zijn zij er wellicht nog bij, maar daarna stopt dat. Wat dan rest zijn de verhalen, de materialen en de voertuigen die het verhaal levend moeten houden.”

“Al snel komen gesprekken op gang”

Volgens Stoppels werkt dat ook: “Als we met de voertuigen door de regio rijden en her en der even blijven staan dan komen er vaak voorbijgangers en omwonenden even bij ons staan. En dan komen al snel de gesprekken op gang. Verhalen van vaders en moeders en opa’s en oma’s die overgedragen zijn en door het zien van de voertuigen weer opgerakeld worden. En die verhalen moeten verteld blijven worden. Dat we vandaag Bevrijdingsdag vieren kan alleen als je de geschiedenis kent. Je moet het verleden kennen om de toekomst te begrijpen, zeggen ze dan zo mooi.”

Volgend jaar militaire colonnes tijdens tachtig jaar bevrijding?

Volgend jaar is het tachtig jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van het Duitse juk. “De plannen zijn nog heel pril maar het lijkt ons heel mooi om dan weer met militaire colonnes door de regio te rijden. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. Dat was fantastisch. Mensen die op viaducten stonden en in dorpen, waar wij passeerden, waar onze komst was aangegrepen om activiteiten te organiseren. Zoals ik zeg, het is nog pril, maar we spelen met de gedachte om volgend jaar weer zoiets te gaan doen.”