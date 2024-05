Historische Groningse tram krijgt opknapbeurt in Arnhem

Foto: Bart from Amstelveen, Holland - GTG 41 (ex HTM 267) + GVB916 & GVB 533.Uploaded by oxyman, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10534012

In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem wordt deze periode druk gewerkt om een historische Groningse tram op te knappen. Het gaat om een tram die in bezit is van de Museumtramlijn in Amsterdam.

Afgelopen jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum veertig meter nieuw tramspoor gekregen van de Museumtramlijn. In Arnhem vond men dat daar iets tegenover moest staan. En zo werd besloten om de GTG 41 een schilderbeurt te geven. Om dit te kunnen realiseren werd de tram per dieplader naar Arnhem gebracht. “Wanneer we daar klaar mee zijn gaat deze tram ook een aantal rondjes rijden met bezoekers, voordat het voertuig weer teruggaat naar Amsterdam”, laat het Nederlands Openluchtmuseum weten.

Motorwagens

GTG staat voor Gemeentetram Groningen. Op de voorkant van het voertuig prijkt de route Groningen – Haren – De Punt. Toch heeft de tram nooit in Groningen gereden. In 1910 werden in Groningen de eerste twee stadstramlijnen in gebruik genomen. Voor deze lijnen beschikte GTG over twintig tweeassige motorwagens, gebouwd in 1909 door MAN te Neurenberg. In 1915 werd het wagenpark aangevuld met nog eens vijf motorwagens. Met de ingebruikname van buitenlijn 5 naar Haren kwam er in 1921 nieuw materieel bij. Het ging om zeven tweeassige motorwagens, gebouwd door de Hannoversche Waggonfabrik (HAWA) te Hannover, met de nummers 36-42.

Gesloopt

Met de opheffing van de tram naar Haren in 1939 werden de nog maar achttien jaar oude HAWA-trams gesloopt. In 1949 reed de laatste tram in Stad en nadat een aantal wagens nog dienst heeft gedaan als noodwoning waren alle voertuigen in 1954 gesloopt. Later kreeg men spijt van die sloop. In Amsterdam bleek nog een motorwagen uit 1921 te staan die uit dezelfde fabriek in Hannover kwam. Voor de viering van het 75-jarig bestaan van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf werd deze tram omgetoverd tot een Groningse tram waarbij het nummer GTG 41 kreeg. Tussen 1987 en 1992 is de wagen tijdens een grote onderhoudsbeurt verder teruggebracht naar de Groningse situatie. De tram was in 2006 voor het laatst in Groningen, toen het GVb zijn eeuwfeest vierde.