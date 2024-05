Hier gaat Herepoort de komende vier maanden mee aan de slag bij de zuidelijke ringweg

Screencap uit video Aanpak Ring-Zuid

Na een grote stremming in het komende weekend begint aannemerscombinatie Herepoort komende maandagochtend aan ‘fase 4’ van operatie Ring-Zuid. Tijdens de langste fase in het project (bijna 4 maanden) moet de verdiepte ligging van de ringweg af gaan komen.

De verdiepte ligging is zo goed als klaar, maar moet nog wel worden aangesloten op het Julianaplein en de Europaweg. Aan de westzijde en de oostzijde wordt het nieuwe stukje ringweg aangesloten op de bestaande wegen. Maar daarvoor moet nog wel flink worden gesloopt, want de huidige zuidelijke ringweg ligt bij het Julianaplein en bij het Europaplein in de weg van de nieuwe aansluitingen. Ook de rest van de ringweg wordt gesloopt, op het viaduct over de Hereweg na.

Daarnaast moeten de afrit naar het centrum via de Brailleweg, de afrit vanuit Drachten naar het centrum en de tunnelboog vanaf de verdiepte ligging richting Assen nog worden afgemaakt. Moeten alle aanwezige technische installaties nog worden getest, voordat deze in gebruik genomen kunnen worden.

Niet alleen het autoverkeer heeft de komende vier maanden (fase 4 duurt tot en met 30 augustus) last van de werkzaamheden. Aan het einde van ‘fase 4’ ligt ook het treinverkeer stil tussen het Hoofdstation en station Europapark stil, omdat het viaduct van de huidige ringweg boven het spoor (bij de Verlengde Lodewijkstraat) dan gesloopt wordt.

Aanpak Ring-Zuid bracht woensdag een filmpje naar buiten, waarin de werkzaamheden worden uitgelegd.