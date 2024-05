Het Militaire Orkest uit Kyiv geeft optreden in Stad: “Het was een feestje, ze wilden maar doorspelen”

Foto: ingezonden

In De Loods aan de Neutronstraat in Stad vond maandagavond een concert plaats van Het Militaire Orkest uit Kyiv. Het orkest is onderdeel van het Militair Instituut van de Nationale Universiteit in de Oekraïense hoofdstad. Willemijn Kemp van De Sociale Brigade spreekt van een indrukwekkende avond.

Hoi Willemijn! Hoe is het concert verlopen?

“Het was ongelofelijk indrukwekkend. Er is een heel mooi concert neergezet dat heel boeiend was. Het begon allemaal iets later omdat er in het begin problemen waren met de geluidsapparatuur. Daarna ging het los en kreeg men er ook zoveel zin in dat de muzikanten geen pauze hebben genomen en twee toegiften hebben gegeven. Ze wilden maar doorspelen. Dit omdat ze zo blij waren om hier te kunnen en te mogen spelen. Het concert is bezocht door zo’n 130 geïnteresseerden. Een grote opkomst waar we erg tevreden mee zijn.”

Welke stukken zijn er gespeeld? Was het heel vrolijk of was het juist vanwege de situatie in het land heel ingetogen?

“Het was heel vrolijk. Er is echt een feestje van gemaakt. Er zijn Oekraïense liedjes ten gehore gebracht maar ze hebben bijvoorbeeld ook een stuk van Bruno Mars gespeeld. Ze hebben een eigen bewerking van My Life van Bon Jovi laten horen en ook We’ll Meet Again van Vera Lynn kwam voorbij. Het was een concert waar heel veel energie in zat. En weet je wat ook zo leuk was? Tijdens het concert werd er zo nu en dan volop meegezongen en gedanst.”

De Sociale Brigade

De Sociale Brigade uit Haren is opgericht kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. De organisatie begeleidt en helpt vluchtelingen door middel van het aanbieden van taallessen, het organiseren van leuke uitjes en te dienen als vraagbaak.

Tekst gaat verder onder de video:

Afgelopen week heb je het orkest ontmoet. Je bent namelijk naar Kyiv gegaan om het orkest op te pikken. Zaterdag arriveerden zij in Haren. Hoe hebben ze het afgelopen dagen gehad?

“Het was fantastisch. Ze hebben de afgelopen dagen overnacht in het Nescio Hotel in Haren, dat ook dient als opvangplek voor Oekraïners. En daar ontstond een hele mooie samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers en beveiligers. Het orkest werd in de ochtenden in de watten gelegd met een ontbijt en men heeft samen boodschappen gehaald. Ze hebben zich heel erg welkom gevoeld. Zaterdagavond zijn we naar de Nationale Dodenherdenking in Haren gegaan. Dat was voor hun heel indrukwekkend. Ook om te zien hoe wij zoiets aanpakken.”

Het concert maandag in De Loods was ook niet het enige onderdeel van het programma hè?

“Klopt. In de middag vond er een officieel programma plaats in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. Ook hier is muziek gemaakt. Hier waren ook gewonde Oekraïense soldaten bij aanwezig. Zoals wellicht bekend worden er onder andere in het UMCG gewonde soldaten behandeld. In de kerk was ook Volodymyr Grabovenko aanwezig, hij is vier weken geleden aan de slag gegaan als consul bij de Oekraïense ambassade in Nederland. Hij is nu druk bezig om contacten te leggen. In de kerk is hij in gesprek gegaan met de aanwezigen en de gewonde soldaten.”

En na het programma in de kerk zijn jullie naar De Loods gegaan?

“Klopt. Dit had alleen nog wel wat voeten in de aarde. De consul wilde namelijk ook mee. En ook de gewonde militairen zijn daar mee naar toe gegaan. Dus hen hebben we in de bus van het orkest mee kunnen laten rijden. Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een hele mooie en waardevolle avond. Een avond waarbij Nederlanders kennis konden maken met de Oekraïense cultuur en de Oekraïners de afgelopen dagen warm werden ontvangen in Haren en Groningen. Ik kan je verzekeren dat dit op hen diepe indruk heeft gemaakt.

Kun je uitleggen wat dit bezoek zo bijzonder maakt?

“Vooral voor het orkest was dit concert heel bijzonder. Sinds het uitbreken van de oorlog, nu ruim twee jaar geleden, hebben zij geen optredens meer gegeven voor het publiek. De enige optredens die ze geven zijn aan het front om de militairen daar een hart onder de riem te steken. Dat er in Groningen vervolgens 130 man publiek staat te wachten, inclusief gewonde landgenoten, dat is voor hen heel bijzonder. Het heeft hun heel goed gedaan.”

Inmiddels is het orkest vertrokken. Dinsdagavond geven ze een optreden in België. Daarna reist het orkest weer terug naar Kyiv.