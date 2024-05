Leger des Heils opent nieuwe buurthuiskamer

De nieuwe buurthuiskamer van het Leger des Heils. Foto: Leger des Heils Groningen

Het Leger des Heils heeft zijn intrek genomen in de nieuwe buurhuiskamer aan de Dirk Huizingastraat. Afgelopen maanden vonden een verhuizing en een verbouwing plaats. Maandag 3 juni om 16:00 uur wordt de locatie officieel heropend.

De vorige locatie van de buurthuiskamer was aan de Irislaan. Daar was een kledingwinkel, terwijl in het korpsgebouw aan de Dirk Huizingastraat ook een coffee corner was met een kledingwinkel.

Voor het Leger des Heils was dit de reden om de krachten te bundelen en alles te verhuizen naar het korpsgebouw aan de Dirk Huizingastraat, dat in april tevens verbouwd werd. Vanaf nu worden de kledingwinkel, de keuken, de ontmoetingsruimte en de soepfiets vanuit die nieuwe locatie gerund.

“We zijn blij dat we op deze locatie gewoon kunnen doen wat we altijd al doen”, zegt locatiecoördinator Femke Penninga.”We ontvangen mensen die behoefte hebben aan gezelligheid, warmte en aandacht en ze kunnen bij ons wat eten en drinken. Ook de kledingwinkel voorziet in een behoefte.”

Harriëtte Hofman, korpsofficier van Leger des Heils Groningen: “Het is echt een samenvoeging van korps en buurthuiskamer, waarbij we in gezamenlijkheid elkaar kunnen aanvullen. We kunnen samen meer activiteiten organiseren voor en samen met de buurt.”

Bij de opening is een avondprogramma met een receptie. Aanmelden kan via korps.groningen@legerdesheils.nl.