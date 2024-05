“Het kan niet zo zijn dat er geen jongerenwoningen in Stadshavens komen”

Impressie: KCAP

In de nog te realiseren wijk Stadshavens moeten ook jongerenwoningen komen. Dat vindt de fractie van Student & Stad. Nu maken jongerenwoningen geen onderdeel uit van de plannen. De partij gaat woensdag samen met D66 en Partij voor het Noorden een motie indienen.

“Dit is een principekwestie”, vertelt raadslid Olivier van Schagen van Student & Stad. “In het omgevingsplan voor Stadshavens staat te lezen dat ‘gouden regel nummer één’ is dat het een ongedeelde wijk moet worden die voor iedereen toegankelijk is om er te wonen. Het huidige College wil een ongedeelde stad waarbij iedereen door elkaar leeft. Dat is goed voor de sociale cohesie. In Stadshavens worden er 3.300 woningen gebouwd. Maar voor de jongeren komt er geen enkele woning. Dat valt niet te rijmen met de gouden regel.”

Bouwen in andere segmenten

Vorige maand kwam dit onderwerp ook aan de orde in de raad. Toen werd er gezegd dat er juist al veel studentenwoningen op Zernike en in de Suikerzijde worden gerealiseerd. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen gaf aan dat er in Stadshavens in andere segmenten gebouwd zal gaan worden. Dat is belangrijk omdat er aan deze woningen een groot tekort is. Juist daardoor zitten er ook veel mensen nog in een studentenwoning omdat zij niet de volgende stap kunnen maken.

“Er is behoefte aan jongerenwoningen”

Van Schagen: “In het huidige Stadshavens stonden 209 jongerenwoningen. Een groot deel daarvan is inmiddels al gesloopt. Dus je gaat een nieuwe wijk bouwen met nul jongerenwoningen. Op Zernike moet je eerst 209 woningen bouwen voordat je pas kunt zeggen dat je het volume jongeren/studentenwoningen aan het vergroten bent. En er is behoefte aan jongerenwoningen. We hebben allemaal nog de beelden van het tentenkamp op Zernike, waar jongeren noodgedwongen moesten slapen, helder op ons netvlies.”

“Meer woningen realiseren terwijl je niet meer hoeft te bouwen”

Het raadslid is echter onzeker of de motie het gaat halen: “Het is een moeilijke kwestie. In het omgevingsplan is vastgelegd dat minimaal 15 procent van de woningen bedoeld is voor sociale huur. Verschillende fracties zouden dit percentage op een hoger niveau willen zien. Tien procent is voor de middenhuur. De rest is nog niet ingevuld. Dus dat maakt dit lastig.” Toch denkt de politicus in kansen: “Als je jongerenwoningen gaat bouwen kun je meer eenheden creëren terwijl je niet meer hoeft te bouwen. Jongerenwoningen kunnen een gezamenlijke keuken hebben om maar een voorbeeld te noemen.”

De motie wordt woensdag behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering.