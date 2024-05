Het is verkiezingsweek op de Hanze: ‘Wij werken hier het hele jaar naartoe’

Van 13 tot 17 mei zijn de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad van de Hanze. De deelnemende partijen proberen de hele week om studenten over te halen om op hen te stemmen.

Lijst STERK en Hanze Studenten Belangenvereniging (HSV) hebben de Zernikecampus in het blauw en oranje versierd. Er worden gratis koffie, thee en zelfs blauwe slushpuppy’s uitgedeeld.

Deze drankjes dienen allemaal hetzelfde doel: Stemmen werven. Afgelopen jaren was de verkiezingsopkomst rond de 12 procent. Jammer, vindt Paul Zuurmond van HVS. “Het is veel te weinig. Vijf dagen lang, negen uur per dag ben je daarvoor aan het werven. We hopen op 20 tot 25 procent opkomst.”

Lola Bakker van Lijst STERK ervaart de reacties van de studenten tijdens het werven tot nu toe als positief. “De eerste dagen is iedereen heel enthousiast maar ik weet dat dat de laatste dagen wel anders wordt.” Toch vindt ze het belangrijk om er te staan. “Wij werken hier het hele jaar naar toe.”

Tot vrijdagmiddag 17 mei kan er gestemd worden. In de loop van volgende week wordt de uitslag bekend gemaakt.