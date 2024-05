Herstel achtergevel stationsgebouw Hoofdstation bijna klaar

Foto via Groningen Spoorzone

Na ongeveer een halfjaar aan werkzaamheden is de achtergevel van het stationsgebouw van het Hoofdstation bijna klaar.

Sinds de afgelopen herfst werkt een aannemer aan het herstel van beschadigd metselwerk, natuursteen en voegwerk. Ook zijn de kozijnen vervangen en tegelijk ingezet met vacuümglas. Dit ultradunne dubbele glas past in de oude sponningen en isoleert ook goed.

Speciaal voor dit stationsgebouw zijn er zo’n 1000 nieuwe metselstenen gemaakt die overeenkomen met het origineel. Het originele metselwerk was gelukkig nog in erg goede conditie dus er was nauwelijks behoefte aan vervanging. De stenen die overblijven gaan in bewaring voor de tweede fase van de restauratie van het stationsgebouw.