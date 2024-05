Herdenking Joodse slachtoffers Tweede Wereldoorlog bij monument aan Hereweg

Foto: Denise Overkleeft

Afgevaardigden van de joodse gemeenschap in Groningen hielden vrijdagmiddag, samen met leerlingen van basisschool De Tamarisk, voor de 35e keer een herdenking bij het Joods Monument aan de Hereweg.

Normaal gesproken wordt de herdenking, voor de drieduizend Joodse Groningers die niet zijn teruggekeerd na de Tweede Wereldoorlog, op 4 mei gehouden bij het monument. Maar 4 mei valt dit jaar tijdens de sjabbat, de Joodse rustdag. Daarom werd deze herdenking verplaatst naar vrijdagmiddag. Eerder op de dag werden daarom ook herdenkingen gehouden bij het monument Sint-Joris en de draak aan het Martinikerkhof en op de Joodse Begraafplaats aan de Iepenlaan.

Het monument werd in 1977 opgericht op initiatief van de Stichting Joods Monument, ook bekend onder de naam Joods Comité. De school is al decennia actief voor het Joods Monument, nadat De Tamarisk de ‘handen’ van de Pools-Groningse kunstenaar Edu Waskowsky adopteerde. De Tamarisk blijft elk jaar deze herdenking organiseren, omdat de school het belangrijk vindt dat kinderen ervaren wat vrijheid en vrede echt betekenen in deze wereld.