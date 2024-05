Helpman zondag struikelend naar het einde, ook Annen is te sterk

Foto Andor Heij. Helpman - Annen.

De afscheidstour van het vlaggenschip van Helpman zondag verloopt in de tweede klasse I de laatste weken uiterst moeizaam. Concurrent Annen was op de Esserberg met 2-1 te sterk en daarmee is een vervangende periodetitel ineens ver uit zicht.

Helpman stopt na dit seizoen met prestatievoetbal op zondag. Veel oudere en ervaren spelers vertrekken en het wordt daardoor onmogelijk om een representatief elftal op de been te krijgen. De spelers die blijven gaan naar het zaterdagelftal, dat er zeer goed voor staat om te promoveren naar de tweede klasse zaterdag.

Motivatie

De nederlaag tegen Annen was al het vijfde verlies op rij voor Helpman, dat daardoor is afgezakt naar de vijfde plaats. “We hebben een hele goede fase gehad”, aldus trainer Robert Bos. “Maar nu maken we een mindere reeks door met nederlagen. Het wordt steeds duidelijker dat dit een stoppend team is dat steeds moeilijker is te motiveren. Spelers hebben steeds vaker iets anders en ik ben voornamelijk aan het puzzelen om elf spelers in het veld te krijgen”.

Er stond nog wat op het spel, de vierde plek en mogelijk een vervangende periodetitel. Tim Sanders kreeg de kans om de score al na 7 minuten te openen voor Helpman, maar doelman Hans de Wals stopt zijn inzet. Annen werd sterker en na 36 minuten tikte Jaap Jan Mulder van dichtbij de 0-1 in het net. Het geloof bij Helpman leek meteen weg en snel na de rust kwamen de Drenten op 0-2. Een mooie steekbal van Marnix Kruize werd door Pepijn Knol afgerond.

De geest

In het laatste kwartier kreeg Helpman ineens weer de geest met een enorme kans voor Mohamed Bellghroub die op De Wals stuitte. Er volgden nog twee aardige mogelijkheden tot het in blessuretijd wel raak was. Annen kreeg een corner niet weg en Paul van Brussel schoot binnen: 1-2.

Te weinig

In theorie kan Helpman nog op die vierde plek komen, maar Robert Bos, die volgend seizoen geen club heeft, gelooft er niet meer in: “We sluiten af met klassenbehoud. We hoopten nog op een prijsje, maar dat was niet op te brengen voor dit stoppende team. Ook vandaag was het te weinig wat we brachten”.

Helpman – Annen 1-2. 36. Jaap Jan Mulder 0-1. 57, Pepijn Knol 0-2. 90 Paul van Brussel 1-2. Toeschouwers: 75.