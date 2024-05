Helpman wint topper tegen Groen Geel in 3C

Helpman won de topper bij Groen Geel (foto Martijn Minnema)

Na de Clash van FC Groningen op vrijdagavond stond zaterdagmiddag de Kraker van Corpus op het programma. Koploper Groen Geel trof nummer twee Helpman in de derde klasse C, de spannendste competitie van district Noord met nog zes titelkandidaten. Groen Geel liet na een voorschot op de titel te nemen, Helpman is terug in de strijd, het won met 2-3.



Vorige week draaide Groen Geel bij Lycurgus een 2-0 achterstand om in een 2-3 zege, terwijl Helpman na een 1-0 voorsprong nog met 1-2 onderuit ging tegen Zuidlaren. Bij beide duels viel de winnende in de slotminuten. En daarmee startte Groen Geel vanmiddag op pole position aan deze stadsderby annex kampioenskraker. Bij winst was het gat met Helpman zes punten geweest met nog twee wedstrijden te gaan. En omdat de laatste van die wedstrijden thuis tegen het vrij kansloos gedegradeerde Mamio is had Groen Geel, ook door de resultaten op andere velden, de titel bij winst zo goed als binnen gehad. Het liep anders, Helpman won verdiend met 2-3 en staat weer (op doelsaldo) eerste.

De start van Groen Geel kon nauwelijks slechter. Al in de tweede minuut profiteerde Saviero van Zwol van een blunder bij Groen Geel. Hij werd bij een terugspeelbal over het hoofd gezien en kon kinderlijk eenvoudig de 0-1 binnen schieten. Groen Geel had de eerste 25 minuten niet veel in te brengen en keek na 18 minuten ook nog tegen een 0-2 achterstand aan. Na een corner ontstond een scrimmage annex schiettent voor de Groen Geel goal. Michiel Rusch schoot uiteindelijk raak, 0-2.

Tijdens de drinkpauze halverwege de eerste helft kon trainer Willem den Hartogh van Groen Geel zijn mannen van nieuwe instructies voorzien en daar leek Groen Geel van op te leven. De wedstrijd kwam meer in evenwicht, beide clubs kregen kansen en Groen Geel kwam na 28 minuten op 1-2. Een corner werd door Jermo Verbeek met het hoofd verlengd en via de binnenkant paal viel de bal binnen. Daarna kregen beide clubs mogelijkheden om te scoren, maar dat lukte niet, ruststand dus 1-2.



Na rust was Helpman al heel snel heel dicht bij de 1-3, na 56 seconden trof Saviero van Zwol met een hard schot de paal. Binnen de eerste tien minuten na rust liet Heplman nog twee goeie kansen onbenut. Van Zwol schoot oog in oog met de keeper op Sebastian Meijwaard waarna de bal nog bijna in het doel caramboleerde. Er werd ternauwernood redding gebracht op de doellijn. En ook Wouter van der Graaf was dichtbij de 1-3, zijn poging miste maar net doel nadat hij zichzelf in een mooie positie gebracht had.

Groen Geel had na rust moeite om tot kansen te komen. Jermo Verbeek trof het zijnet uit een lastige hoek en kort daarna was Groen Geel nog eens gevaarlijk. Maar in het laatste kwart kwam Helpman niet echt in de problemen. In de 85′ minuut gooide invaller Leon Minnesma het duel definitief in het slot met de 1-3. In de slotseconde mocht Groen Geel vanaf de stip nog 2-3 maken. Maar vrijwel direct nadat Stan Ypenburg vanaf de stip scoorde floot arbiter Tolman voor het laatst.

Helpman staat met nog twee duels (thuis tegen nr. 4 Aduard en uit tegen nr. 13 WVV) eerste met 43 punten. Groen Geel (uit tegen nr. 4 Zuidlaren en thuis tegen het gedegradeerde Mamio) heeft ook 43 punten. Zuidhorn (won de topper tegen Zuidlaren met 4-3) volgt op twee punten. Aduard 2000 en Zuidlaren staan gedeeld vierde met 40 punten en ook The Knickerbockers hebben met 39 punten nog een klein kansje. TKB ging vanmiddag bij Loppersum met 3-2 onderuit. Nadat Pim Boitelle en Mart Willemsen een 2-0 achterstand ongedaan gemaakt pakte Loppersum kort voor tijd alsnog de winst.

Lycurgus ging bij Aduard met 3-1 onderuit en staat op plek 8 en is safe en zal ook geen promotie play offs meer spelen.

Onderin boekte HFC’15 een 0-3 zege bij WVV en mag daardoor blijven hopen op rechtstreekse handhaving. Be Quick 1887 won met 5-1 van Mamio en is daarmee zeker dat ze niet rechtstreeks degraderen.

In 4D pakte VVK een punt (4-4) tegen Noordwolde waarmee rechtstreekse degradatie definitief is afgewend.