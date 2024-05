Helena Vegter brengt single uit over Lili Marleen uit de Tweede Wereldoorlog

Miss Helena - Foto: Lobke Vale

“It was a small town, but you and me were bigger than the world”. Het zijn de woorden uit het nummer “Underneath the Lantern” van Miss Helena. Tijdens het radioprogramma de OOG Ochtendshow vertelt ze over haar nieuwe single.

Aan het eind van het interview hoor je de single ‘Underneath The Lantern’. Het nummer is gebaseerd op een gedicht uit 1915, geschreven door een Duitse soldaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de tekst tot een lied gemaakt. Dit lied werd enorm populair onder alle fronten en het is vertaald in vele talen. Het gedicht gaat over een soldaat die wacht op zijn geliefde, Lili Marleen, die op hem wacht onder de lantaarnpaal bij de kazerne. Miss Helena gaf een twist aan het verhaal en schreef een nummer uit het oogpunt van de geliefde: Lili Marleen.

