Harense brengt 22 terreinwagens naar Oekraïne: “Beeld van kapot geschoten vliegveld moet ik nog een plekje geven”

Willemijn Kemp van de Sociale Brigade uit Haren is weer terug in Nederland. De afgelopen dagen heeft ze met een groep vrijwilligers 22 terreinwagens naar Kyiv gebracht. Eén auto heeft de reis niet overleefd. Een gesprek met Kemp over deze bijzondere reis.

Hoi Willemijn! Hoe is deze reis ontstaan?

“De hulporganisatie Lift99 uit Estland heeft al diverse keren materialen en goederen naar Oekraïne gebracht. Dan moet je denken aan drones, geld en auto’s. Nadat er eerder al een Belgian Batallion naar Kyiv is gereisd hebben wij samen met de Stichting Steun Oekraïne de handen ineen geslagen om een konvooi met 23 terreinwagens naar Kyiv te brengen. We hebben ons dus aangesloten bij deze Estse organisatie om hen te helpen.”

En één van de voertuigen is dus gesponsord door Nederlanders?

“Klopt. Dit voertuig is volledig gesponsord door Nederlanders. De tocht begon in Tallinn en van daar zijn we naar Kyiv gereden. Dat deden we in vier groepen. Woensdag zijn we vertrokken en de eerste dag verliep vrij gemoedelijk. Van Estland zijn we via Letland, Litouwen, Polen naar Oekraïne gegaan. Toen we in Letland waren kregen we te maken met een kettingbotsing. Een vrachtwagen die voor mij reed kreeg een klapband. Ik ben toen langzaam pompend gaan remmen. Dat ging goed. Maar de bestuurder van de vijfde auto in de colonne had het te laat in de gaten en botste lichtjes op de voorligger. Niemand raakte gewond, maar het voertuig was wel dusdanig beschadigd dat deze niet verder kon rijden. Daarom zijn we uiteindelijk niet met 23 maar met 22 voertuigen in Kyiv gearriveerd.”

Dat lijkt me flink schrikken!

“Absoluut. Gelukkig is het goed afgelopen. De politie is er bij gekomen om alles in goede banen te leiden. Wij zijn daarna al snel weer verder gereden. Daarna hebben we nog urenlang stilgestaan bij de Poolse grens. Bij de Oekraïense grens ging het vlotter. Uiteindelijk zijn we na 33 uur rijden in Kyiv gearriveerd. In één van de oudste kloosters in de stad hebben we de voertuigen overgedragen.”

Hoe gaat dan zo’n overdracht? Is men dankbaar?

“De voertuigen gaan gebruikt worden door het leger. We zijn kort toegesproken door een leidinggevende van de eenheid. Hij vertelde dat hij aanvankelijk als vrijwilliger had geopereerd maar daarna het leger was ingegaan. Hij was zichtbaar ontroerd dat wij helemaal naar Kyiv waren gereden. Hij vertelde dat wij ons niet konden beseffen wat onze actie voor hen betekend. Jullie geven ons het gevoel dat wij er in deze strijd niet alleen voor staan, zei hij. Het geeft hen veel energie, een opkikker.”

De afgelopen twee jaar heb je met de Sociale Brigade veel werk verzet voor de Oekraïense vluchtelingen. Hoe was voor jou het bezoek aan Kyiv?

“Ik was er nog niet eerder geweest. Kyiv is een prachtige stad. Iets wat veel indruk heeft gemaakt is het plein waar de kapot geschoten Russische tanks staan opgesteld. Wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt is toen we naar Kyiv reden. We passeerden toen het militaire vliegveld Antonov bij Hostomel. In de eerste dagen van de oorlog is dat kapot geschoten. Dat zijn beelden die ik echt nog even een plekje moet geven.”

In Nederland ging het de afgelopen dagen over de strijd die voor de Oekraïners steeds zwaarder wordt. Wat merkte je daar van?

“In Kyiv gaat het leven gewoon door. Toen wij daar waren was er geen dreiging. Wat mij wel opviel was dat er op straat flink wat bedelaars actief waren die verschillende handicaps hadden. Mijn vermoeden is dat zij in de oorlog gewond zijn geraakt en nu maar moeten zien te overleven. In Kyiv hebben we trouwens The Military Orchestra of the Military Institute opgehaald. Zij treden maandagavond op in Groningen. In een bus zijn we met hen teruggereden naar Groningen. En dan pas merk je hoeveel de bevolking te lijden heeft onder de oorlogsdreiging.”

Hoe bedoel je dat?

“Toen wij er waren was er geen dreiging maar de afgelopen dagen was dat wel anders. Veel Oekraïners hebben een app op hun telefoon die een melding geeft wanneer er dreiging is. Tijdens de reis hoorden we diverse keren meldingen binnenkomen. Normaal moet je dan iets doen. Je zoekt een veilige plek. Maar de orkestleden hoeven dat nu even niet te doen. Ze kunnen ongestoord slapen. Ze hebben even geen last van de constante dreiging. Ze kunnen voor een aantal dagen in vrijheid slapen.”

Het optreden van het militaire orkest uit Kyiv vindt maandagavond vanaf 19.30 uur plaats in De Loods aan de Neutronstraat. Meer informatie vind je op deze website.