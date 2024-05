Haren kampioen, Gruno doet goede zaken, VVG gedegradeerd

Gruno -BSVV (Foto Martijn Minnema)

In de tweede tot en met de vierde klasse was er weer van alles te vieren en te betreuren. Haren werd kampioen in 5E en Gruno deed daar een stap in de richting van play offs. Op sportpark het Noorden waart een degradatiespook rond. VVK staat voorlaatst in 4D en VVG degradeerde uit 2J.

En dan is er nog 3C waar zo’n beetje de helft van de clubs kampioen kan worden.

5E

We beginnen onderin, want daar was een kampioen te bewonderen. VV Haren won met 3-1 van VV Glimmen en is kampioen in de vijfde klasse E. Marniek Berends zette Haren in de 8′ minuut op 1-0, maar Glimmen verkocht de huid duur. Krap twintig minuten voor tijd werd het 1-1 door Steef Sterken. Maar uiteindelijk pakte Haren via Marniek Berends (82.) en Arnoud Karsens (90+2) met een zege de titel.

Gruno staat tweede en kreeg nummer drie BSVV op bezoek. Gruno won met 3-1 en ligt daarmee nadrukkelijk op koers voor de tweede periode en nacompetitie voor promotie naar de vierde klasse.

Johannes Kroon scoorde twee keer voor Gruno.

In de vierde klasse staat VVK voorlaatst, dat betekend nacompetitie. VVK verloor zaterdagmiddag thuis met 0-4 van Niekerk en heeft met twee duels te gaan drie punten voorsprong op hekkensluiter (en rechtstreekse degradant) SIOS.

In de derde klasse won Groen Geel bij Lycurgus (2-3) en nam daarmee de koppositie over van Helpman. Dat verloor thuis met 1-2 van Zuidhorn. Over die duels leest u hier meer.

Achter Groen Geel (43 punten) en Helpman (40 punten) is het dringen.Zuidlaren staat ook op 40 punten, daar achter staat The Knickerbockers met 39 punten. TKB won uit bij Onstwedder Boys met 0-3 dankzij treffers van Hessel van Amerongen, Luuk Wessels en Han van Dijk.

Lycurgus zag het gat met de koploper oplopen tot 7 punten en lijkt uitgeschakeld in de titelstrijd.

Onderin 3C vinden we ook nog wat Gemeente Groninger clubs. Mamio staat laatst en is al gedegradeerd. Het thuisduel tegen Veendam 1894 werd afgelast. Be Quick 1887 staat twaalfde met 3 punten voorsprong op de andere rechtstreekse degradatieplaats. The Good Old ging bij Zuidlaren met 3-1 onderuit en zal zich moeten redden via de nacompetitie, als het niet rechtstreeks degradeert. HFC’15 speelde niet, staat 8 punten voor op de rechtstreekse degradatieplek en mag nog hoop koesteren op rechtstreekse handhaving.

In de Tweede Klasse verloor VV Groningen met 6-0 bij LTC en daarmee is, zoals vooraf te verwachten viel, het doek voor VVG gevallen. VVG zit echter niet bij de pakken neer en is al druk bezig een derde klasse waardig team samen te stellen. De komst van Mitchel van Kalsbeek (Lewenborg), Niels Hoekstra (speelde voor VVG in het afgebroken vorige seizoen), Elroy van der Wijk (PKC’83), Willem de Jong (Waskemeer) en de terugkeer van Danny Harms (dit seizoen Pelikaan S maar daarvoor heel lang VVG) zijn al aangekondigd en er zal wellicht nog meer transfernieuws volgen.

Ook voor Lewenborg dreigt rechtstreekse degradatie. Het verloor zelf met 1-2 van nummer twee Noordscheschut en zag Bedum zijn zegereeks voortzetten tegen Gorecht (2-0). Lewenborg staat nu voorlaatst, in punten gelijk met Bedum, maar de Bedumers zijn aan een indrukwekkende serie bezig.Hoogeveen is ook nog in zicht, die hebben drie punten meer dan Lewenborg.

Gorecht verloor dus bij Bedum, staat in de middenmoot en is zo goed als veilig. Daarnaast maakt het nog kans op play offs voor promotie.