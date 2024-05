Handig in de Buurt ontvangt twee giften: “Lijkt me heel leuk om in De Geheime Tuin iets met muziek te doen”

Foto: Conny Eldering

Handig in de Buurt in de wijk De Hoogte heeft afgelopen week twee bijzondere giften ontvangen. Eén van de giften bestaat uit muziekapparatuur. En dat heeft Conny Eldering op een idee gebracht.

Ha Conny! Hoe blij ben je met deze giften?

“We zijn hier heel blij mee! Het gebeurt regelmatig dat we mooie spullen krijgen toegestopt die we vervolgens met Handig in de Buurt weer goed kunnen gebruiken. Via Bruintje Groningen hebben we afgelopen week accu-gereedschap ontvangen. Dit hebben we getest en het is allemaal in perfecte staat. Je moet denken aan verschillende gereedschappen die gebruikt kunnen worden bij klusjes in huis. Deze spullen gaan we in roulatie brengen zodat mensen via Handig in de Buurt deze gereedschappen kunnen gaan gebruiken.”

De andere gift zijn koffers met apparatuur …

“Ja, dat is ook fantastisch. We hebben het over allemaal audiomateriaal. De meneer van wie we dit gekregen hebben had dit opgeslagen liggen in een schuurtje. Dit schuurtje moest gesloopt worden. Die meneer dacht, wat moet ik met al het materiaal? Daarop heeft hij besloten om het aan ons te schenken. En dat vind ik zo leuk. Mijn oorsprong ligt ook in de muziek. Ik heb jarenlang gewerkt in de licht- en geluidsector. Dus ik wil dit een mooi plekje gaan geven.”

Waar zit je aan te denken?

“De mensen kennen mij van Handig in de Buurt. Een buurtinitiatief. Maar mijn vrouw Christine had ook een buurtinitiatief: De Geheime Tuin. Christine is afgelopen jaar helaas overleden. De Geheime Tuin houden we echter in ere. De naam gaat ook veranderd worden in ‘Christine’s Geheime Tuin’. De afgelopen jaren was het een grote moestuin, maar het idee is om hier vanaf volgend voorjaar ook leuke activiteiten te gaan organiseren, waarbij het een wijkvoorziening gaat worden. Met de gift willen we iets met muziek gaan doen.”

Wil je dat er bands of artiesten gaan optreden?

“Nee. Christine’s Geheime Tuin is een oase van rust en dat willen we ook zo houden. Het idee is om een ruimte te gaan isoleren en om daar iets met muziek en geluid te gaan doen. Een stukje beleving. Het idee is dat we ons daarbij vooral gaan richten op jonge kinderen. Dat zij in aanraking komen met muziek. Dat ze uitgenodigd en getriggerd worden om daar mee aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een silent disco of andere facetten. En natuurlijk kan het zo zijn dat er daardoor mooie dingen gaan ontstaan. Wellicht ontstaat er wel een band? Maar dat kunnen we nu niet voorzien. We willen dit in ieder geval gaan proberen.”

En dat alles met het idee om iets voor de wijk te doen …

“We zetten ons al jaren in voor mensen die om welke reden dan ook niet goed deel kunnen nemen aan de maatschappij. Samen met mijn vrouw vonden we het altijd heel belangrijk om iets te doen voor de medemens, om mensen inderdaad te helpen. Christine is er niet meer, maar het doel is niet veranderd. De giften die we nu gekregen hebben, die helpen om nieuwe wegen in te slaan. Daar zijn we heel blij mee.”